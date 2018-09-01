شاب يقتل شقيقته أثناء شجار عائلي

القاهرة(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن ” سوهاج ” جنوب مصر، اليوم السبت، من ضبط شاب عشريني يُدعى ” حسين ” عذب شقيقته وضربها حتى لقيت مصرعها، بعد مشاجرة عنيفة دارت بينهما بسبب طلبات المنزل.

جاءت الواقعة عقب عودة المتهم من عمله فطلبت منه شقيقته ” الضحية ” ، قضاء بعض احتياجات المنزل، وعند رفضه قامت بسبه فقام بالاعتداء عليها بالضرب بعصا وتعليقها بجنزير على باب إحدى غرف المنزل حتى توفيت.

وأوضحت تحريات المباحث، محاولة أفراد الأسرة إبعاد الشبهة الجنائية عنه، من خلال اختلاق واقعة انتحارها، حيث ادعى والدها بأنه عثر عليها معلقة بحبل داخل غرفتها، فقام بإنزالها ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وهو ما نفاه الطب الشرعي بعد توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة وأفاد بوجود إصابات بالساعدين والرقبة وتجمع دموي خلف الأذن اليمنى ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتبين أن شقيقها مرتكب الواقعة وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وقتل شقيقته.