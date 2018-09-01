الإعلامي سعد السيلاوي في ذمة الله

أماني الغامدي(صدى):

انتقل إلى رحمة الله، الإعلامي الأردني سعد السيلاوي، اليوم السبت، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث أجرى عملية استئصال ناجحة للحنجرة عام 2013.

من جانبه، نعى الإعلامي تركي الدخيل، وفاة ” السيلاوي ” قائلًا في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” انتقل إلى رحمة الله الأستاذ سعد السيلاوي غفر الله له بعد صراع مع المرض. وشبكة العربية إذ تنعى مدير مكتبها في الأردن ببالغ الأسى ترجو له الرحمة ولعائلته وأحبابه الصبر والسلوان.

رحمك الله أبا سري كنت إنسانًا محبًا للجميع صحافيًا لامعًا كافحت المرض بالبسمة. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .