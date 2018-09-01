إعفاء لاعبو كوريا الجنوبية بعد الفوز بذهبية الألعاب الأسيوية

ماجد محمد(صدى):

تغلب فريق المنتخب الأولمبي لكوريا الجنوبية على نظيره الياباني، واستطاع الفوز بـ الميدالية الذهبية اليوم السبت، بعد أن سدد هدفين في شباك مرمي الساموراي مقابل هدف، وذلك خلال مباراة نهائي دورة الألعاب الأسيوية ” جاكرتا 2018 ” .

هذا وسجل هدف كوريا الجنوبية الأول اللاعب ” سون هيونج مين ” في الدقيقة 93 من عمر اللقاء، ثم أتبعه اللاعب ” هوانج هي تشان ” بالهدف الثاني بالدقيقة 102 ليؤكد فوز بلاده فى النهائيات، فيما أحرز اللاعب الياباني ” هياسي يويدا ” هدف اليابان الوحيد في اللقاء ليقلص بذلك النتيجة.

وبعد الفوز الذى حققه منتخب كوريا الجنوبية بحصوله على الميدالية الذهبية، تم إعفاء جميع اللاعبين المشاركين من الخدمة العسكرية.