” تقييم الحوادث ” يكشف تفاصيل حادثة الحافلة في صعدة ويطالب التحالف بالتحقيق

فهمي محمد(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، تفاصيل التحقيق في حادث الحافلة في صعدة.

وأوضح ” المنصور ” في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن التحقيق شمل الطلعات الجوية في منطقة ضحيان يوم الحادث، مشيرًا إلى أنه تم فحص شرائط فيديو من الطائرة التي نفذت الغارة على ضحيان.

وأكد، أن التحالف العربي شن الغارة في ضحيان بناء على معلومات استخباراتية أفادت بتواجد قيادات حوثية في المنطقة، مضيفًا أن هذه المعلومات أفادت بأن حافلة ضحيان كانت تنقل عناصر حوثية مسلحة.

وأضاف أن منطقة الغارة على ضحيان كانت تضم عدة معسكرات تدريب للحوثيين، مؤكدًا أنه قد صدر أمر بعدم استهداف الحافلة لتواجدها بين مدنيين لكنه أتى متأخر.

وتابع أن حافلة ضحيان كانت هدفاً عسكرياً مشروعاً؛ لأنها تقل قياديين حوثية، كما أنه لم يتم التأكد من مصداقية الفيديوهات التي بثها إعلام الحوثي عن الحافلة.

وأكد أن استهداف الحافلة أدى لمقتل عدد من قيادات الحوثيين، مشيرًا إلى أن الهدف في غارة ضحيان لم يكن يشكل خطرًا على قوات التحالف، مطالبًا قوات التحالف بمحاسبة المتسببين في الأخطاء في غارة ضحيان.

وأضاف :” التأخر في استهداف حافلة ضحيان كان خطأ ينبغي التحقيق فيه ” .