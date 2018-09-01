لأول مرة.. ” سوني ” تطلق هاتف جديد بشاشة ” تليفزيونية “

برلين(صدى):

طرحت شركة ” سوني ” هاتفها الذكي الجديد ” إكسبيريا إكس زي 3 ” ، ذو التقنية المستوحاة من سلسلة أجهزة التلفزيون المتطورة التي تصنعها الشركة، مما يسمح للشاشة بإظهار الصور والألوان بشكل غير مسبوق من نوعه.

وأزاحت الشركة الستار عن هاتفها الجديد في مؤتمر صحفي بمعرض التجارة التكنولوجي في مدينة برلين الألمانية، أمس الجمعة، موضحة أنها استخدمت تقنية ” إل أي دي ” ، المستخدمة في شاشات تلفزيون ” برافيا ” المنتشر بالأسواق، لتدخلها على هاتفها الجديد.

وتتميز هذه التقنية، بظهور الصور على الشاشة بدقة رائعة، وألوان حيوية، تماثل صورة تلفزيون ” برافيا ” الذي تصنعه الشركة، والذي يعد من أكثر أجهزة التلفزيون رواجًا، فيما يبلغ حجم شاشة الهاتف 6 بوصة، وسيرفع من جودة الصورة المعروضة إلى مجال حيوي عالي بتقنية ” أتش دي أر ” .

جدير بالذكر، أن هاتف ” إكسبيريا إكس زي 3 ” الجديد، ستطرحه ” سوني ” في الأسواق، اعتبارًا من 5 أكتوبر المقبل، بسعر 900 دولار، وسيتوفر بأربعة ألوان، هي: ” الأسود، والفضي، والأخضر، والأحمر الغامق ” ، بالإضافة لعدة مميزات أخرى ذكية، أبرزها فتح الهاتف من خلال تحريكه أفقيًا فقط.