ليفربول يتفوق على ليستر سيتي بهدفين لهدف

نواف السالم(صدى):

تمكن نادي ليفربول من الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على ملعب كينغ باور في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من السنغالي ساديو ماني في الدقيقة العاشرة، إضافة إلى البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة الخامسة والأربعين، فيما سجل الهدف الوحيد لفريق ليستر سيتي في المباراة الجزائري رشيد غزال في الدقيقة الثالثة والستين.

ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق ليستر سيتي عند 6 نقاط.