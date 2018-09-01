لجنة الانضباط تلزم الاتحاد بدفع 10 آلاف ريال بسبب مباراة الشباب

ماجد محمد(صدى):

ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، اليوم السبت، نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمخالفة الفريق للمادة 62 من اللائحة بتأخر إداريي النادي عن الموعد المحدد لتسليم كشف أسماء المشاركين في مباراة فريقهم أمام نادي الشباب دوريًا بتسع دقائق.

وأوضح اتحاد كرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” وذلك حسب تقرير مراقب المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الجمعة على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2018/ 2019.