موسى ديمبيلي عن انتقاله لـ ” ليون ” : مشروع يناسبني وسنتقدم معا

نواف السالم(صدى):

عبر المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي اليوم السبت، عن سعادته بالانضمام إلى نادي ” أولمبيك ليون ” الفرنسي لكرة القدم.

حيث قال ” ديمبيلي ” : ” أنا سعيد بطبيعة الحال، الرغبة في القدوم إلى ليون كانت أكيدة، وأبلغت مسؤولي سلتيك بذلك وقبلوا، وهذا مشروع يناسبني ولدينا إمكانية للقيام بعمل جيد معًا ” .

يُذكر أن المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي، انتقل إلى صفوف نادي أولمبيك ليون من نادي سلتيك الأسكتلندي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية أمس الجمعة.