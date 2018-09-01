حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد بأنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الغد الأحد بالمملكة، موضحة أنه ستكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، لافتة إلى أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: ” جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

وأشارت الأرصاد، إلى أنه قد يمتد تأثيرها إلى الاجزاء الساحلية منها، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة الاتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: ” الشرقية، الرياض، القصيم، والمدينة المنورة ” .

وتوقعت الهيئة، أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونص على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

فيما أوضحت الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فسيكون خفيف إلى متوسط الموج.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية على أنحاء المملكة كما يلي: