رونالدو يشتري نادي إسباني مقابل 30 مليون يورو

طلال الغامدي(صدى):

اتفقت مجموعة استثمارية يترأسها اللاعب البرازيلي السابق رونالدو نازاريو، مع رئيس نادي بلد الوليد الإسباني، كارلوس سواريز، للحصول على 51% من أسهم النادي مقابل 30 مليون يورو.

وتتوقف تلك الصفقة على تحديد كلا الطرفين المهام التي سوف يقومان بها في الهيكل التنظيمي الجديد للنادي، وذلك على أن يستمر كارلوس سواريز في رئاسة النادي.

ومن جانبه، أعرب ” سواريز ” عن رغبته في أن يصبح مديرًا تنفيذيًا للنادي، وذلك على أن يتولى اللاعب السابق الرئاسة، فيما اتفقا الطرفان على أن يتم سداد مبلغ قيمته 30 مليون يورو، على مدار عدة أعوام.