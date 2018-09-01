مواجهة ليجانيس تشهد حضور ماريانو دياز مع الريال

ماجد محمد(صدى):

كشف جولين لوببيتيجي، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة الفريق التي ستواجه ليجانيس، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإسباني، مساء اليوم السبت.

وشهدت القائمة تواجد الوافد الجديد ماريانو دياز، بينما يغيب خيسوس فاييخو، سيرجيو ريجيلون، ألفارو أودريوزولا، فيدي فالفيردي وفينيسيوس جونيور.

وتضمنت القائمة في حراسة المرمى: نافاس، كورتوا وكاسيا،

وخط الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، ناتشو ومارسيلو،

بينما في خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، أسينسيو، إيسكو وسيبايوس،

وخط الهجوم: ماريانو، بنزيما، بيل ولوكاس فاسكيز.