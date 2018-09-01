بالصور.. سكان طريف يتذمرون من ترك حي العزيزية بدون سفلته

سعيد العجل(صدى):

تذمر عدد من سكان حي العزيزية بالحي الغربي بمحافظة طريف، من ترك المقاول الذي يقوم بسفلته الحي الطرق بدون سفلته، بعد أن قام بكشط الاسفلت القديم وترك الشوارع بدون سفلته، ثم قام بنقل معداته من الحي دون استكمال مشروع السفلتة.

وتسبب الأمر في إنزعاج أهالي الحي من كثرة الأتربة والغبار، وزادت مخاوفهم أن هذا التأخير سيستمر حتى دخول فصل الشتاء وبداية موسم الأمطار بإذن الله، مما سيزيد الأمر صعوبة.

وناشد أهالي طريف المسؤولين للعمل علي حل تلك المشكلة في أسرع وقت ممكن، تجنبًا لأي أضرار أو خسائر.

ومن جهته، أوضح مدير العلاقات العامة ببلدية طريف فارس الفقير، أنه بعد إزالة الأسفلت ليتم تأهيله، وُجدت تسريبات تحت طبقة الأساس، وتم إيقاف المقاول لحين إصلاح البنية التحتية، ومن ثم يتم استئناف السفلتة.