بالصور.. 7000 أسرة تستفيد من أضاحي بر الشرقية

محمد فؤاد (صدى):

استفادت 7000 أسرة من برنامج أضاحي 39 الذي نفذته جمعية البر بالمنطقة الشرقية خلال عيد الأضحى المبارك وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الهدف من البرنامج هو إحياء شعيرة الأضحية من خلال التيسير على المضحي في أداء الشعيرة ضمن الضوابط الشرعية.

حيث تعاقدت الجمعية مع متعهد للأضاحي، وعينت مشرفين على الأضاحي للإشراف على عملية الفرز والذبح، للتأكد من أن عملية الذبح لا تتم إلا في وقتها الشرعي، ليتم نقلها لمقرات التوزيع وإرسال رسائل نصية للمضحي الذي قام بتوكيل الجمعية للذبح عنه تفيده بأنه تم ذبح أضحيته ليقوم المضحي بعدها بالتحلل واستلام أضحيته في حال لم يتبرع بكامل الأضحية، ومن ثم تقوم الجمعية بتوزيع الجزء الآخر من الأضحية الذي تبرع به المضحي على مستحقيه بالمنطقة في الوقت الشرعي، وأوضح العفيصان أن الجمعية استطاعت في برنامج أضاحي 39 تحقيق نجاحا كبيرا، حيث وزعت من خلال البرنامج 108.4 طن لحوم استفاد منها 10 جهات خيرية و7000 أسرة بالمنطقة الشرقية، بإجمالي عدد عاملين بلغ 117 عاملا بين طبيبا وقصابا وعمال ومشرفين عملوا 8297 ساعة إضافة ل28 شاحنة عملت على نقل اللحوم بين هذه الجمعيات بمختلف مدن وقرى المنطقة الشرقية فيما أكد يوسف بن إبراهيم المقرن مساعد الأمين العام أن الجمعية اهتمت بآلية العمل الإلكترونية في برنامج أضاحي حيث بدأ فرع الجمعية بالدمام بإطلاق رابط إلكتروني لاستقبال طلبات المضحين عبر الموقع الإلكتروني.

مبينا أن أول دفعة تم طرحها على البرنامج الإلكتروني وعددها 250 أضحية تم بيعها في أول 7 دقائق من إطلاق رابط البرنامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حين تم بيع الدفعة الثانية وعددها 250 أضحية أيضا في أقل من نصف ساعة من إطلاق البرنامج وأكد المقرن أن ذلك يدل على ثقة المضحي في الجمعية ونظام العمل بها ووجه المقرن شكره لمؤسسة سالم باللحمر الخيرية وعبد الرحمن الراجحي الخيرية على دعم برنامج أضاحي 39 مما أسهم في نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.