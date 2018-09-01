4 طرق لاختبار قوة وكفاءة محرك السيارة بنفسك

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

المحرك هو أهم جزء في السيارة، والذي يقوم بكافة العمليات الحيوية بها، لذا عند توجهك لشراء سيارة مستعملة، فإن أهم ما يجب فحصه هو المحرك، وبعض الأشخاص قد لا يمتلكوا الخبرة الكافية لفحص هذا الجزء الهام في السيارة، لذا نستعرض اليوم عدد من الطرق تمكنك من فحص المحرك بنفسك ودون الاستعانة بأحد الفنيين.

1- ملاحظة خروج صوت مرتفع أو اهتزازات بالمحرك:

أهم الخطوات عند فحص محرك السيارة هو الانتباه جيداً لصوت المحرك، ويجب فحصه وهو بارد، فإذا لاحظت خروج صوت عالٍ عن المعدل الطبيعي، أو وجدت المحرك يهتز بصورة غير عادية، في هذه الحالة يجب عدم شراء السيارة، لأن هذه المؤشرات تدل على وجود مشاكل بالمحرك.

2- فحص أي أثر لتسريب الزيوت على المحرك:

يجب فحص المحرك والنظر جيداً على وجود أي أثر لتسريب الزيوت عليه، فإذا وجدت أثر للزيوت فهذا يدل على وجود تسريب بالمحرك، وأنه متهالك ويجب عدم شراء السيارة في هذه الحالة.

3- مراقبة لون العادم وهل يوجد به تغيير:

لون العادم يدل على كفاءة المحرك وجودته، وينصح خبراء السيارات بمراقبة لون العادم الصادر من مخرج العادم وخاصة أثناء الضغط على دواسة الوقود في السيارة لعدة مرات وبشكل سريع، في حالة إذا كان لون العادم أبيض، فهذا يدل على وجود تسريب من الماء إلى غرفة الاحتراق الداخلي، وهذا الأمر يؤكد ضعف كفاءة المحرك.

وفي حالة خروج لون أسود للعادم، فهذا يدل على وجود وقود زائد داخل غرفة الاحتراق، وإذا كان لون العادم أزرق فهذا يدل على احتراق الزيت الخاص بالمحرك داخل غرف الاحتراق، وفي كل الأحوال فإن تغير لون العادم يدل على وجود مشاكل في المحرك.

4- ملاحظة وجود أي أصوات غريبة للمحرك:

في حالة ملاحظة وجود أصوات غريبة صادرة من المحرك، مثل أصوات الطقطقة أو غير ذلك، فهذا يدل على وجود مشكلة في الصمامات الخاصة للمحرك، وهي من العلامات التي تشير إلى عدم كفاءة المحرك.