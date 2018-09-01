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مدرب منتخب مصر يتدخل في أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة

مدرب منتخب مصر يتدخل في أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة
ماجد محمد(صدى):

تدخل المدير الفني لمنتخب مصر المكسيكي خافيير أجيري، في الأزمة التي نشبت بين اتحاد كرة القدم المصري ونجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي محمد صلاح؛ حيث طالب بعقد جلسة خاصة مع اللاعب في 3 سبتمبر الجاري قبل لقاء النيجر من أجل تهيئة اللاعب نفسيًا.

ويسعى المدير الفني المكسيكي، إلى تهدئة الأمر بعدما تعهد اتحاد الكرة بتنفيذ جميع مطالب نجم ليفربول خلال الفترة الماضية، كما يرغب في تهيئة المناخ المثالي لجميع نجوم المنتخب داخل معسكر مباراة النيجر، للاستفادة من جميع العناصر الموجودة لديه على أكمل وجه.

ومن الجدير بالذكر، أن مباراة النيجر سيكون لها دور كبير في تحديد مستقبل الفراعنة في التأهل لأمم إفريقيا المقبلة التي ستستضيفها الكاميرون عام 2019.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 3 ساعات

والله هذا عيب وحرام مافعل شئ هذا الشاب

[ عدد التعليقات: 1941 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يوفقك يابني ويصلحلك حالك يارب

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