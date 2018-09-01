بالفيديو.. دينا الشربيني تخفف حرارة الجو عن عمرو دياب بطريقتها الخاصة
رصدت إحدى مقاطع الفيديو التي تم التقطاها، قيام الفنانة دينا الشربيني بتخفيف حرارة الجو عن المطرب المصري عمرو دياب.
ويظهر بالمقطع عمرو دياب وهو يتصبب عرقًا من حرارة الجو؛ لتقوم دينا الشربيني بتخفيف حرارة الجو عن طريق مروحة يدوية.
دهـــر⌛[ عدد التعليقات: 861 ] نشر منذ 3 ساعات
بطريقتهـا الخاصة😌😌😌
هـذه الطريقة متداولة منذ العصـر العباسي😸😸😸
ابو منار[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 5 دقائق
داىما الاصدقاء يخففوا علي بعضهم هي تخفف الحراره وهو بخفف المحنه