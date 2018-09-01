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بالفيديو.. دينا الشربيني تخفف حرارة الجو عن عمرو دياب بطريقتها الخاصة

بالفيديو.. دينا الشربيني تخفف حرارة الجو عن عمرو دياب بطريقتها الخاصة
أماني الغامدي(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو التي تم التقطاها، قيام الفنانة دينا الشربيني بتخفيف حرارة الجو عن المطرب المصري عمرو دياب.

ويظهر بالمقطع عمرو دياب وهو يتصبب عرقًا من حرارة الجو؛ لتقوم دينا الشربيني بتخفيف حرارة الجو عن طريق مروحة يدوية.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 861 ] نشر منذ 3 ساعات

بطريقتهـا الخاصة😌😌😌
هـذه الطريقة متداولة منذ العصـر العباسي😸😸😸

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 5 دقائق

داىما الاصدقاء يخففوا علي بعضهم هي تخفف الحراره وهو بخفف المحنه

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