بالفيديو.. دينا الشربيني تخفف حرارة الجو عن عمرو دياب بطريقتها الخاصة

أماني الغامدي(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو التي تم التقطاها، قيام الفنانة دينا الشربيني بتخفيف حرارة الجو عن المطرب المصري عمرو دياب.

ويظهر بالمقطع عمرو دياب وهو يتصبب عرقًا من حرارة الجو؛ لتقوم دينا الشربيني بتخفيف حرارة الجو عن طريق مروحة يدوية.