بالفيديو.. حقيقة تأثير ” المشروبات الغازية الدايت ” على الجسم

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

على الرغم من التحذيرات المستمرة من الأطباء وخبراء التغذية، من تناول المشروبات الغازية، فإن الكثيرين ما زالوا لا يستطيعون الاستغناء عنها، والبعض يفضل تناول المشروبات الغازية الدايت، على اعتبار أنها الأفضل.

وكشفت دكتورة التغذية رندا الديسي ، حقيقة تأثير المشروبات الغازية الدايت على الجسم، وأضرار تناولها بشكل عام.

وقالت رندا ، المشروبات الغازية بشكل عام تتكون من مياة بالإضافة إلى منكهات صناعية ومواد حافظة تعطي طعم ولون ورائحة وسكر ، ونسب عالية من ثاني أُكسيد الكربون .

وتابعت ، خطورتها تكمن بالأضرار الغذائية التي تلحقها بالجسم وتدرج تحت مسمى المواد الغذائية السامة ، لهذا يجب أن يكون لدينا بالوطن العربي توعية لأضرار هذه المشروبات ، وخاصة على الأطفال ، حيث أنها تؤدي للإصابة بهشاشة العظام ، وتراجع بمستوى كثافة العظام ، ولها اضرار على الدهون الثلاثية بالجسم .

وأضافت ، تؤدي المشروبات الغذائية أيضا إلى تراكم الدهون بأماكن معينة بالجسم مثل البطن والأرداف ، ومع الوقت تزيد من إصابة الشخص بالجلطات الدماغية أو الخرف على عمر مبكر .

وأكدت ، والمشروبات الغازية الدايت لا تساعد على الهضم بل تؤدي إلى تراكم السموم بالجسم ، وهذه المشروبات لا تقلل من تناول السكر بل أنها تُزيد من استهلاك السكر .