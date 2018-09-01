الأشخاص المحتمل أن يخونك الشريك معهم

كانبرا(صدى):

كشفت أبحاث أجرتها شركة ” فوركتيب ” الأسترالية، عن ماهية الأشخاص المحتمل أن يقع الشريك سواء رجل أو امرأة معه في خيانة الطرف الآخر.

وأوضحت النتائج أن 49.9% وصفوا الشخص الذي يمكن الوقوع في الخيانة معه بـ ” الآخرين ” في إشارة إلى أنه شخص قد لا يكون هناك علاقة سابقة معه.

أما في المركز الثاني جاءت ” صديقة ” الزوجة أو صديق الزوج بنسبة 23.8%، يليه زميل أو زميلة العمل بنسبة 22.4%، وفي المركز الأخير جاء أحد الأقرباء بنسبة 3.9%.