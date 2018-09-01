بالفيديو.. لقطات مروعة لخنزيرين يفترسان ” ستينية ” وسط صراخ الأهالي

نيودلهي(صدى):

وثق مقطع فيديو، واقعة مروعة من نوعها، حيث قام خنزيرين ضخمين بالهجوم العنيف على امرأة مسنة، تبلغ من العمر 60 عامًا، وذلك بإحدى القرى في الهند.

وأظهر المقطع، الخنزيرين وهما يفترسان السيدة ويقومان بطرحها على الأرض على ظهرها، ثم سحلها بطريقة وحشية، وذلك وسط صراخ الأهالي الذي لم يمنع الخنزيرين من الاستمرار في افتراس ضحيتهما.

وفي نهاية الفيديو، تمكنت السيدة المسنة من الفرار منهما بعد تدخّل عدد من رجال القرية الذين نجحوا في إنقاذها أخيرًا.