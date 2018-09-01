جماهير الهلال تنتظر الأفضل من ” عموري “

طلال الغامدي(صدى):

تنتظر جماهير نادي الهلال، اللعب بشكل أفضل من اللاعب الإماراتي الدولي عمر عبد الرحمن ” عموري ” ؛ حيث أنه لم يؤدِ بالشكل المطلوب منه في فوز الهلال أمام الفيحاء بهدف نظيف في أولى جولات كأس الأمير محمد بن سلمان مساء الجمعة.

وحقق ” عموري ” أسوأ نسبة لدقة التمرير بين لاعبي الهلال في المباراة أمام الفيحاء، حيث كانت النسبة 72% ؛ فيما علق المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس: ” عموري يمتلك امكانيات عالية، ولكن حتى الان هو في طور الوصول للجاهزية الكاملة. ”

ومرر لاعب الوسط الشاب القادم من نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة الكرة 44 مرة بجانب 5 عرضيات وخلق فرصتين للتهديف بجانب 7 تمريرات طولية ونجاح في المراوغات بلغ 100%.