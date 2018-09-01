” رشا عسيري ” تخترع لقاحًا يعالج الكوليرا

علي القحطاني(صدى):

تمكنت الباحثة رشا عبدالله عسيري، متخصصة بعلم الأحياء، من اختراع لقاح لعلاج مرض الكوليرا، الذي يعد من الأمراض الخطيرة التي تؤدي إلى الوفاة؛ حيث حضَّرت خلال رسالة الماجستير لقاحًا معدلًا وراثيًّا ثنائي التأثير ضد مرض التيتاتوس الكوليرا.

وأوضحت ” عسيري ” أن مرض الكزاز ” التيتانوس ” المعروف بالكوليرا يعتبر مرضًا معديًا تسببه بكتيريا سالبة الجرام تسمى ” كلوستروديوم تيتاناي ” تطلق سمها في مجرى الدم وتسبب تشنجات لعضلات الجسم وقد تنتهي بموت المصاب.

وأشارت إلى إنه تم تصميم قطعة جينية مصطنعة مكونة من الجينَيْن في قالب واحد، وهذا يؤدي إلى إنتاج لقاح مكون من بروتين مؤتلف مزدوج مكون من سم الكزاز وسم الكوليرا في منظومة إنتاج واحدة، وهو ما يكون له ردود فعل آمنة واقتصادية، لافتة إلى أن لقاح الكزاز الحالي فعال، لكن إنتاجه عالي التكلفة، ويحتاج إلى إضافة مركبات الألومنيوم كمحفز للجهاز المناعي.

وأكدت ” عسيري ” أن المجلة العلمية الأمريكية نشرت بحثها في اختراع العلاج، فيما سيبدأ تجربة اللقاح على الحيوانات، لرؤية تأثيره عليها، ثم تجرب في المرحلة التي تليها على الإنسان، وسيتم إكمال الاختراع والبحث حتى يعمم علاجه في العالم.