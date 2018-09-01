هند البلوشي: مشاري العوضي طلقني بعد نزول إعلان ” مستفز ” بساعتين

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الفنانة الكويتية، هند البلوشي، إن مواطنها الفنان مشاري العوضي أعلن طلاقه منها بعد نزول إعلان كليب ” مستفز ” بساعتين تقريبًا، لافتة إلى أنهما منفصلان منذ عامين ونصف العام، ولولا أنه أعلن الخبر ما كانت ستعلن إطلاقًا أو تتحدث بحياتها الخاصة.

وأوضحت ” هند ” أنها اختارت أن تكون قصة الكليب وإطلالتها به ” مثيرة ” لأنها ترغب في الظهور بـ ” لوك ” مختلف كليًا عنها، كما أنها تعجبت من استفزاز الكليب للبعض، لدرجة تعرضها لتعليقات مليئة بالإهانة والسب والقذف.

وأشارت إلى أن من يرى الكليب رديئًا فلا يشاهده وعليه تجاهله وعدم ترك تعليق، موضحة أنها كانت تفكر بالغناء منذ فترة طويلة وعندما قررت دخول هذا المجال كان من الضروري أن تتبع اللون السائد في السوق حتى تنجح الأغنية.