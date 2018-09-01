سعد الحريري يكشف أسباب استقالته من المملكة

بيروت(صدى):

أزاح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الستار عن أسباب استقالته من المملكة، قائلًا: ” كنت أريد إحداث صدمة في المشهد السياسي لأنني كنت أعتقد أن الحكومة قد سلكت طريقًا جعلها غيرَ قادرة على الحكم بسبب الاصطفافات السياسية مع هذا الطرف أو ذاك ” .

وتابع ” الحريري ” ، في حديث له مع وسائل إعلام أمريكية: ” استقالتي كانت في الأساس صدمة إيجابية لتنبيه الناس، ولنقول لهم اسمعوا أن هذه ليست الطريقة التي نمضي بها إلى الامام، والمضي قدمًا ليس أن يكون لبنان على الحياد؛ بل ننأى به عن أي صراعات عربية تعيشها المنطقة ” .

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أن علاقته مع المملكة ممتازة، مبينًا أنها علاقة في صالح لبنان وفي صالح المملكة أيضًا، مضيفًا: ” حزب الله لا يملك أغلبية في البرلمان كما يُشاع، إنهم لا يتحكمون في الأغلبية، هذا هو الانطباع الذي أراد البعض إيصاله للمجتمع الدولي أو لبعض وسائل الإعلام ” .

واختتم ” الحريري ” حديثه قائلًا: ” أنا حين أعلنت استقالتي تحدثت عن هذا كله، لدينا اختلافات سياسية وحزب الله يعلم أنني أعلم ذلك، هم لن يقبلوا أبدًا سياساتي بخصوص الخليج، وأنا لن أقبل أبدًا سياستهم تجاه إيران وأشياء أخرى ” .