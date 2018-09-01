شركة BAE SYSTEMS تعلن عن وظائف تعليمية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية ” BAE SYSTEMS “، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف التعليمية والفنية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مشرف مراقب أول ميكانيكي- التايفون، ومدرب القتال الإلكتروني، مشرف فني ميكانيكي- التايفون، وفني خدمات طيران أرضية، وأخصائي أول ضمان الجودة، ومستشار الخدمات اللوجستية- التايفون.

وأشارت الشركة إلى توفر وظائف مدرب طيران- تورنادو، وفني مكافحة التآكل- الهوك، لافتة إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أغسطس 2018م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا