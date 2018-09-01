كلمة مدير تعليم سراة عبيدة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

نايف العضياني(صدى):

ألقى الدكتور ملفي العتيبي، مدير تعليم سراة عبيدة، كلمة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ١٤٣٩-١٤٤٠ هـ، قائلًا: ” ” نهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وكذلك تهنئة لسمو أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد آل سعود، ونائبه سمو الأمير تركي بن طلال، ولمعالي وزير التعليم ومعالي النائب ” .

وتابع ” العتيبي ” : ” وتهنئة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي، وكذلك اخواني المعلمين والمعلمات وقائدي وقائدات المدارس، الذين هم الآن على أتم استعداد لاستقبال أبنائنا الطلاب، وذلك بعد الجهود التي بذلت خلال إجازة الصيف والتي تم من خلالها توجيه كافة الإمكانات اللازمة من أجل أن تكون انطلاقة اليوم الدراسي اليوم الأول الأحد القادم بمشيئة الله تعالى بتوفير كافة الإمكانات من كتب ومعلمين وغيرها، وكذلك البيئة المدرسية والمبنى المدرسي ” .

واختتم كلمته قائلًا: ” ولله الحمد نحن في تعليم سراة عبيدة على أتم الاستعداد لانطلاق العام الدراسي والذي سوف يشهده الجميع يوم الأحد القادم بمشيئة الله ” .