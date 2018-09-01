أمير الشمالية يوجه بمتابعة جاهزية الجهات الحكومية لليوم الدراسي الأول

نايف السالم(صدى):

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، يتابع وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس، مع عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة الاستعدادات الإدارية والفنية وجاهزية الأجهزة الحكومية بالمنطقة لعودة الطلاب والطالبات لمدارسهم، والتنسيق بين إدارة المرور وإدارة التعليم بما يحقق الحفاظ على أمن وسلامة أبناءنا وبناتنا الطلبة وانسيابية حركة المرور مع بداية العام الدراسي الجديد 1439 / 1440هـ.

واستعرض وكيل إمارة الحدود الشمالية مع مدير الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة خطط الإدارة وجاهزيتها واستعدادها لاستقبال جميع الطلاب والطالبات، بعد التأكد من عودة جميع الكوادر القيادية والتعليمية والإدارية ومباشرتهم لأعمالهم بعد عيد الأضحى المبارك .

كما أطلع وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية, على الخطة المرورية الهادفة إلى انسيابية الحركة وتنظيم مداخل ومخارج المدارس، وتغطية التقاطعات والإشارات الضوئية وخطوط المشاة خلال فترة العودة للمدارس وأوقات الذروة، والخطط الكفيلة للحد من الاختناقات المرورية وضمان سلامة الطلبة.