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صورة.. علي عبدالله صالح بين أكوام الحجارة بعد 9 أشهر من مقتله

صورة.. علي عبدالله صالح بين أكوام الحجارة بعد 9 أشهر من مقتله
فهمي محمد(صدى):

نشر ناشطون يمنيون اليوم السبت صورة للرئيس اليمني السابق الراحل علي عبدالله صالح، تم تصميمها من الحجارة بطريقة احترافية.

وتظهر الصورة التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ملامح علي عبد الله صالح بين الصخور، كما لو يبدوا أنه يرتدي بدلته.

وكان الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح قد قُتل غدراً في شهر ديسمبر الماضي، على يد جماعة الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 53158 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يذكرك فيما يسعد مساك يااخونا شايب بروحه ،،

,, تذكرتك وتذكرت تعليقاتك الحلوه وعبارتك المشهوره ، ساعة قريت هاالموضوع وشفت الصوره ,,

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