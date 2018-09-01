” الراجحي الاستثمارية ” تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

توفر مجموعة شركات سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية ” الراجحي الاستثمارية ” ، عبر موقعها الإلكتروني، وظيفة فنية شاغرة للرجال، تحت مسمى وظيفي ” أخصائي الدعم الفني ” ، من أجل العمل بفروع الشركة في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الشركة، أن الوظيفة المُعلنة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة، مبينة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، اعتبارًا من تاريخ 30 أغسطس 2018م، ويستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2018م.

فيما أشارت ” الراجحي الاستثمارية ” ، إلى أنه يمكن التقديم والاطلاع على تفاصيل وشروط الوظيفة المُعلنة، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي من هــــــنــا.