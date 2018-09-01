شركة ” موبايلي ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” موبايلي ” للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، والخبر ” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

– أخصائي تصميم النقل ” الخبر ” : درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الاتصالات)، أو ما يعادلها.

– أخصائي تنفيذ الشبكة ” الرياض ” : درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الاتصالات).

– سكرتير ” الرياض ” : درجة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، السكرتارية).

وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 سبتمبر 2018م.

وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة شروط الوظائف المعلنة من خلال الرابط التالي: هنا