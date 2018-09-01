بالفيديو.. الطرق الصحية للتعامل مع ” الأكل البايت “

أماني الغامدي(صدى):

أشار الدكتور محمد السيد ، أنه تلجأ بعض ستات البيوت، إلى حيلة عمل كميات كبيرة من الأطعمة، لتكفي يومين، بدلا من يوم واحد، لتوفير الوقت والجهد ، إلا أن انتشرت بعض الأقاويل التي تحذر من إعادة تسخين الأطعمة، لأنها تسبب بعض الأمراض .

وكشف الدكتور محمد عن الطرق الصحية للتعامل مع ” الأكل البايت ” ، وحقيقة خطورة إعادة تسخين الأطعمة المختلفة .

وقال ، عندما نطهو الطعام درجة الحرارة به ترتفع فوق درجة غليان المياه وهذا يجعل وجود ميكروبات به شبه استحاله ، المشكلة عندما نترك الأكل يبرد داخل المطبخ فتنتقل إليه الجراثيم التي تعتبر جذور للبكتيريا .

وتابع ، لهذا علينا أن نحافظ على الطعام من انتقال الجراثيم بنقلها إلى الثلاجة عقب أن تبرد فوراً ، مٌشيراً ، إلى أن الطعام من الممكن أن يبدأ في التحلل دون وجود رائحة ، لهذا علينا عندما نقوم بتسخينه يجب أن نسخنه بطريقة جيده لقتل الجراثيم والبكتيريا .