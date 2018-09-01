رئيس ريال مدريد: ﻧﻤﻠﻚ ﻓﺮﻳﻘﺎ رائعا وعززنا ﺧﻄﻮﻃﻨﺎ بشكل استثنائي
أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أن النادي وفق في تعاقداته هذا الموسم، مبديًا سعادته الكبيرة، وذلك على هامش تقديم لاعبه الجديد ماريانو دياز.
وصرّح ” بيريز ” قائلًا: ” تعاقدنا مع أفضل حارس مرمى في كأس العالم، ونجم البرازيل القادم ” مضيفًا: ” ﻧﻤﻠﻚ ﻓﺮﻳﻘًﺎ رائعًا، ﻭﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺧﻄﻮﻃﻨﺎ بشكل أستثنائي، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إلى التعاقد مع فينسيوس ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻮﻫﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺃﻧﺪﺭﻱ ﻟﻮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠًﺎ ﻛﺒﻴﺮًﺍ ” .
وتابع: ” ﺳﻨﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺳﻤﻪ ﺭﺋﻴﺴﻨﺎ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﺟﻮ ﺑﺮﻧﺎﺑﻴﻮ، ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻴﺮﻧﺠﻲ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ” ؛ حيث جاء ذلك في الصيف الذي تم فيه انتقاد غياب التعاقد مع أسماء كبيرة.
طلال[ عدد التعليقات: 2946 ] نشر منذ 3 ساعات
بالتأكيد 👍👍👍👍👍
شجون[ عدد التعليقات: 1211 ] نشر منذ 2 ساعتين
😍😍😍😍❤️❤️