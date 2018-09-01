رئيس ريال مدريد: ﻧﻤﻠﻚ ﻓﺮﻳﻘﺎ رائعا وعززنا ﺧﻄﻮﻃﻨﺎ بشكل استثنائي

ماجد محمد(صدى):

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أن النادي وفق في تعاقداته هذا الموسم، مبديًا سعادته الكبيرة، وذلك على هامش تقديم لاعبه الجديد ماريانو دياز.

وصرّح ” بيريز ” قائلًا: ” تعاقدنا مع أفضل حارس مرمى في كأس العالم، ونجم البرازيل القادم ” مضيفًا: ” ﻧﻤﻠﻚ ﻓﺮﻳﻘًﺎ رائعًا، ﻭﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺧﻄﻮﻃﻨﺎ بشكل أستثنائي، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إلى التعاقد مع فينسيوس ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻮﻫﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺃﻧﺪﺭﻱ ﻟﻮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠًﺎ ﻛﺒﻴﺮًﺍ ” .

وتابع: ” ﺳﻨﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺳﻤﻪ ﺭﺋﻴﺴﻨﺎ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﺟﻮ ﺑﺮﻧﺎﺑﻴﻮ، ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻴﺮﻧﺠﻲ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ” ؛ حيث جاء ذلك في الصيف الذي تم فيه انتقاد غياب التعاقد مع أسماء كبيرة.