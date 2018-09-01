بالصور.. حفل زفاف ينقذ عائلة من موت محقق بصاروخ حوثي في نجران

نايف السالم(صدى):

استعدت عائلة في منطقة نجران لحضور حفل زفاف، يوم الخميس الماضي، وبعد دقائق من مغادرتهم منزلهم سقطت شظايا صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإيرانية من صعدة اليمنية باتجاه نجران؛ حيث اعترضته قوات الدفاع الجوي بالمملكة.

وتسبب الصاروخ في إصابة 7 أشخاص من بينهم سيدتين، فيما عاد المواطنان محمد وعلي قربان اللذان تأثرت بعض ممتلكاتهما وتضررت بفعل شظايا الصاروخ لممارسة حياتهما الطبيعية، مؤكدين أن الجريمة تكشف بجلاء نوايا الميليشيات التي تستهدف المواطنين في منازلهم ولم يسلم الأطفال والنساء من جرائمهم الأمر الذي يفضح ادعاءاتهم.

وأوضح المواطنان أن مثل هذه الاعتداءات الآثمة لن تزعزع إيمان المواطنين والمقيمين بضرورة التصدي للمليشيا الإيرانية وفضح مراميها في المحافل كلها.