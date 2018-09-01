بالفيديو.. أعراض الإصابة بالقولون العصبي وأسبابه

أماني الغامدي(صدى):

قالت الدكتورة هالة عيسوي ، إن القولون العصبى من أمراض الجهاز الهضمى الأكثر انتشارا خاصة بين الشباب، مما يسبب لهم اضطرابات هضمية مزعجة، وعادة يبحث المريض عن السبب لتجنب الإصابة به.

وكشفت دكتورة هالة خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” ست الحسن ” ، عن أعراض الإصابة بالقولون العصبى وأسبابه.

وأكدت دكتورة هالة ، إن انخفاض الوزن مع وجود دم في البراز والإصابة بالإسهال ، من أهم أعراض الإصابة بالقاولون العصبي ، مع وجود أعراض عامة وهي وجود انتفاخ في البطن وتعب شديد به ، وتعب عام في الجسم .

وتابعت ، إن القاولون له عضلات متحكمة به ، وأعصاب متصلة بالمخ ، فعندما يكون هناك خلل في هذه الأعصاب يتسبب في الإصابة بالقاولون العصبي ، وأضطرابات في الجهاز الهضمي .