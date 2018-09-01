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” العصيمي ” يكشف عن موعد وصول الكتب الدراسية للمدارس

” العصيمي ” يكشف عن موعد وصول الكتب الدراسية للمدارس
علي القحطاني (صدى):

أعلن مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن الكتب الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وكذلك للمرحلة الثانوية ” النظام الفصلي ” قد وصلت إلى جميع المدارس، فيما ستصل كتب المرحلة الثانوية نظام المقررات، فسوف تصل مع نهاية الأسبوع الأول .

وعن تأخير وصول كتب المرحلة الثانوية، قال ” العصيمي ” : ” التأخير في وصول كتب المرحلة الثانوية نظام المقررات إلى المدارس؛ ناتج عن تأخر لجان تطوير المنهج من إعداد البروفة النهائية للمطابع ” .

وتابع: ” وبعد إقرار التوسع في تطبيق نظام المقررات على الصف الأول الثانوي في جميع مدارس المملكة؛ مما استدعى الأمر إلى مراجعة محتوى كثيرٍ من الكتب ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2276 ] نشر منذ 57 دقيقة

إذا كان هذا أولها الله يستر من تاليها .

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