” قرقاش ” يكشف عن الحل الحاسم لأزمة إيران الحالية

أبو ظبي(صدى):

علّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على ما قاله الناطق باسم الخارجية الإيرانية في رده على وزير الخارجية الفرنسي، قائلًا: ” يرسل رسائل متناقضة، فهو مستعد للتفاوض ويستثني البرنامج الصاروخي والواضح أن الضمانات النووية والبرنامج الصاروخي والتدخل الإيراني في الإقليم هي في صلب مشاكل المنطقة ” .

وتابع ” قرقاش ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ويصف الناطق الإيراني برنامج بلاده الصاروخي (بالدفاعي والوطني والشرعي والحيوي)، ويعلم العالم بالدليل القاطع أن الصواريخ الإيرانية هجومية وقابلة للتصدير ومهربة، وأن استخدامها بيد المليشيات في الدول العربية مصدر دمار وتخريب ” .

وأضاف: ” الخلاصة أن أزمة إيران الحالية لن تُحل بشراء الوقت والتهديد والضغط من خلال الوكلاء، بل عبر مراجعة شاملة لقلق المجتمع الدولي والإقليم تجاه الملفات الثلاث، هذا هو الحل اقليميا ولأزمة طهران الداخلية ” .