” ترامب ” يغيب عن مراسم توديع جون ماكين

واشنطن(صدى):

يتصدر الرئيسان الأمريكيان السابقان باراك أوباما وجورج بوش الابن اليوم السبت، المشيعين في مراسم وداع السيناتور ” جون ماكين ” ، المرشح الرئاسي السابق.

فيما سيغيب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب عن المشهد، حيث أعلنت عائلة ” ماكين ” أنه غير مرحب به في المراسم الكنسية بولايتي أريزونا وواشنطن أو حتى أثناء عملية الدفن الخاصة.

وجاء ذلك على خلفية الخلاف الذي خاضه ” ترامب ” مع ” ماكين ” زميله في الحزب الجهوري، على مدى الـ 3 سنوات المنصرمة.

تجدر الإشارة إلى أن ” ماكين ” كان في الكونجرس صوتًا رائدًا ينادي بتجديد قوانين الهجرة وتمويل الحملات وقوانين البيئة، لكن خدمة ” ماكين ” العسكرية، التي تخللتها سنوات في الأسر خلال حرب فيتنام، هي التي شكّلت حياته السياسية.