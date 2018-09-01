مشادة حادة وشتائم متبادلة بين ” المريسل ” وسامي الطويل على ” تويتر “
شهد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، سجالًا ناريًا ومشادات كلامية حادة من خلال التغريدات المتبادلة بين الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، وسامي الطويل، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تطور إلى شتائم وسباب متبادل بينهما.
وبدأ السجال بينهما بتغريدة لـ ” الطويل ” ، قال فيها: ” يا ولد أنا أخليك تقلط على العشاء مع السواقين الأجانب القلطة الثالثة .. جاي تشخص علي في تويتر ! ” ، مضيفًا: ” إن عاد عدت بوثائق تخصه سأعتقه الآن لوجه الله ” .
ومن جانبه، لم يسكت ” المريسل ” على ما قاله ” الطويل ” ، إذ ردّ عليه بتغريدة مفادها: ” سامي الطويل قيل لي أنك تقصدني هل أنا المقصود ؟! تراي جايك وجه لوجه عطني اللي عندك، إذا أنت تقول أنا سامي الطويل وعندك تلميحات عني (كاذبة) تعال قولها في وجهي.. و نشوف ساعتها من الكفو فينا ” .
ليرد عليه سامي الطويل مرة أخرى قائلًا: ” طاح في يدي ولا أحد سمى عليه.. جابه الله ” ، فيلاحقه ” المريسل ” : ” عشانك مو كفو اجل طحت في يدك يا ولد انت حدك تغرد و تحذف انتبه لنفسك ترى الهياط له ناسه مو أي أحد يهايط و ثق ان عدت عدنا و تعرف اني اقول و أطول يا ولد ” .
فيما أرفق ” المريسل ” عدة صور تغريدات أخرى لـ ” الطويل ” ، منها: ” أمثال القاذورات المشبوهين ألا أخلاقين يجب دعسهم دعس.. سلفني وألا أبي أحشك ” ، وغرّد مرة ثانية قائلًا: ” ما ناقصني إلا ذا السلوقي ” .
وتابع: ” هو يعرف زين كيف وطيت رقبته.. أمثال هؤلاء تعطيهم كف راشدي.. يهربون مثل قطط الشوارع التي تبحث عن أكلها في براميل الزبالة ” .
بورعي باشا[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة
محامي النأد والأستأناف بمحكمت القنايات المستشار بورعي باشا في خدمتكم…
شعارنا نطلع من الأدية زي الشعره من الملوخيه
…
ابن البلد[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 1 ساعة
متى نفتك من ها العقليات الله يهديهم
طارق[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 1 ساعة
وبعدين مع الاشكال هذي
مايصير يجب ايقافهم ويكونو عبره لغيرهم
طارق[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 1 ساعة
وبعدين مع الاشكال هذي
مايصير يجب ايقافهم ويكونو عبره لغيرهم
محمد[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 1 ساعة
والله صغرتوا من انفسكم بعد الذي حدث ✋
السعودي[ عدد التعليقات: 522 ] نشر منذ 1 ساعة
عبارة “يا ولد أنا أخليك تقلط على العشاء مع السواقين الأجانب القلطة الثالثة ”
فيها ازدراء للسواقين والانتقاص من كيانهم
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول “لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبرٍ”
قال رجلٌ: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا، ونعله حسنةً. قال: ((إن الله جميلٌ يحب الجمال، الكِبْرُ: بطَر الحق، وغمط الناس))؛ رواه مسلم.
(بطر الحق)؛ أي: إبطال الحق ورده تجبُّرًا وترفُّعًا.
(غمط الناس): بفتح الغين وإسكان الميم، ورواه الترمذي بالصاد (غمص) وكلاهما بمعنى واحد، فالمراد: احتقار الناس.
الله يصلح الحال
بورعي باشا[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 59 دقيقة
عندكم مسل عقبني أوي
السسبكه تعاير المنخله…
وانا من عندي ليكم مسل اسكندراني
خلوا سمنكم بدأأكم والي على راسه بطحه بيطبطب عليها..
وحدوووه يا قماعة الخير…
لا إله إلا الله محمد رسول الله
ابو وليد[ عدد التعليقات: 733 ] نشر منذ 56 دقيقة
واحد يحيب لي فقراوي احسن من ذولي — كلهم كذا وآخرتها رئيسهم يقول لجمهور فريقه سلق وللهلاليين قرش حاط روج
alfahd42[ عدد التعليقات: 18525 ] نشر منذ 17 دقيقة
ما اسلح منهم الا ابو وليد