” خلفان ” يكشف عن موقع منزل جده بالدوحة ويؤكد: سأسترده عاجلا أم آجلا

أبو ظبي(صدى):

كشف ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عن تاريخ أجداده بالدوحة، والذي يعود إلى عام 1717 ميلاديًا قبل ما يقارب 150 عاماً من حكم آل ثاني لقطر، حين كانت الدوحة تحت حكم مشيخة أبو ظبي.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات متتابعة لـ ” خلفان ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، والتي قال فيها: ” في هذا الموقع يقع منزل جدي الذي بناه في الدوحة سنة 1717 ميلادية قبل حكم آل ثاني عام 1850 م، أي أن جدي تميم الكبير كان قبل آل ثاني في قطر بـ 133 سنة.. وكانت الدوحة تحت حكم مشيخة أبو ظبي آنذاك، بيت جدي تميم بيرجع آجلًا أو عاجلًا ” .

وأضاف ” خلفان ” : ” هم يريدون أكثر من حفريات في ذلك الموقع لأظهر هيكل منزل جدي، أنا مستعد أحفر على نفقتي.. جدي ذكي الوثيقة والرسمة خلفها علينا.. موجودة .. ومنذ أكثر من 300 عام نحن أهل قطر .. وآل ثاني كانوا في الأحواز .. عند عيال عمهم ” .

واستطرد: ” جدي يقول إن بني هاجر وآل مرة قبل آل ثاني في قطر .. هذه في مذكراته.. الآن لا تخلونا نطالب بكل أملاكنا تراها بتوصل نصف قطر تقريبًا .. فقط نريد بيت الجد على الأقل هذا ما لا يمكن أن أتنازل عنه أنا .. الوثائق البريطانية خير شاهد .. أريد أن أنقب عن هيكل بيت جدي في الدوحة ” .

فيما غرّد ” خلفان ” : ” الكارثة اليوم أن حكام قطر نسوا أبناء عمهم في الأحواز ويناصرون الفرس عليهم .. ماذا نتوقع نحن منهم؟ ” .