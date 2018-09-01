أسيل عمران تكشف حقيقة علاقتها بـ ” أيمن الأعتر “

أماني الغامدي(صدى):

خرجت الفنانة السعودية ​أسيل عمران​ ، عن صمتها وردت على الشائعات، التي إنتشرت في الأونة الاخيرة حول علاقتها بالفنان الليبي ​أيمن الأعتر​، حيث أكدت أن أيمن هو أخ وصديق بالنسبة إليها وأنها خلال الفترة الماضية رفضت التعليق على هذه الشائعة، لأنها تعلم جيداً أن من رددها ونشرها يريد فقط اللهو بأخبار المشاهير، فالحياة لن تقف عندهم .

من ناحية أخرى، أكدت أسيل عمران أنها وافقت أخيراً على المشاركة في بطولة عمل درامي جديد، ومن المقرر أن تبدأ بتصويره قبل نهاية العام الحالي، تحديدا في بداية شهر أكتوبر المقبل، ولكنها رفضت الإفصاح عن تفاصيل دورها وفقا لشروط الشركة المنتجة للمسلسل .

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