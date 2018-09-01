بهذه الطريقة.. اصنعي لعبة لطفلك تنمي تفكيره ومهاراته المعرفية

أماني الغامدي(صدى):

إن فرز وتصنيف الأشياء التي تتشابه أو تتوافق وتتكامل في استخداماتها، يعد تمرينًا ذهنيًا ينمي المهارات المعرفية وقدرات التفكير والربط بين الأشياء لدى الأطفال في عمر سنتين و3 سنوات.

وتتمثل تلك اللعبة في اختيار أشياء جذّابة ليستمتع طفلك بهذا التمرين الذهني، ولتجهيز هذه اللعبة، يجب جمع مجموعة من الأشياء التي تتكامل مع بعضها، مثل: ” قفل ومفتاح، جوارب وحذاء، بندقة وكسارة بندق، أوراق نقدية ومحفظة، ملعقة وطبق، قلم رصاص وورقة، صابون وملابس متسخة، قطعة جبن وخبز سندويش، نظارة وجراب النظارة ” ، وهكذا.

ثم قومي مع طفلك بخطوات اللعبة، والموضحة كما يلي:

– رتبي الأشياء على الطاولة بحيث لا يتجاور زوجان معًا، ثم احضري طفلك إلى الطاولة، واطلبي منه الاطلاع على الأشياء الموجودة عليها.

– اختارِ شيئًا واحدًا واطلبي منه أن يبحث عن الشيء الذي يتوافق ويتكامل معه من بين الأشياء الموجودة على الطاولة.

– يمكنكِ مساعدته في البداية من خلال إعطاء بعض الإشارات إذا احتاج، وعندما يجد الطفل الزوج الآخر امتدحِ ذكاءه، وضعِ الزوجين جانبًا وانتقلي إلى الشيء التالي.

– استمرا في اللعب حتى يقوم طفلك بعمل التوافق بين كل زوجين من الأشياء، وبعد أن يتمكن طفلك ذلك، استخدمي صورًا للأشياء لعمل التوافق عندما تلعبا اللعبة مرة أخرى، مما يطور ذكاءه وقدراته.