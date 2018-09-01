بعد دهس عسكري بالخطأ بمشعر عرفات.. وزير الداخلية يوجه بنقله للرياض

عادل الحربي (صدى):

قام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، بإصدار توجيه بنقل العسكري أحمد بن صالح الحربي؛ الذي يرقد بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرّمة إلى مستشفى قوى الأمن بالعاصمة الرياض.

وجاء ذلك على خلفية تعرُّضه لحادث مروري، أثناء مشاركته في مهمة الحج لخدمة حجاج بيت الله، ومناشدة ذوي ” الحربي ” لنقله لمستشفى متخصّص بالرياض.

يُذكر أن المصاب يعمل بشرطة منطقة القصيم ومكلف في مهمة الحج، وتعرَّض لحادث مروري في يوم عرفة في أثناء تأدية مهمته بالحج، حيث دهسه زميله بالخطأ في مشعر عرفات.