اكتشاف فائدة جديدة لنوم القيلولة

لندن(صدى):

تمكنت دراسة علمية، أجريت في جامعة هارتفوردشير البريطانية، من التوصل إلى وجود رابط قوي بين الخضوع لقيلولة قصيرة والإحساس بالسعادة.

ومن جانبه، أوضح أحد معدي الدراسة، ريتشارد وايزمان، إن الأبحاث السابقة أظهرت أن النوم لمدة 30 دقيقة، يجعل الإنسان أكثر تركيزًا وإنتاجية وإبداعية، مضيفًا: ” أما نتائج دراستنا الجديدة فهي تشير إلى أن الإنسان يصبح أكثر سعادة بمجرد أخذ قيلولة قصيرة. ”

وأكد ” وايزمان ” أن القيلولة لفترة أطول ترتبط بالعديد من المخاطر الصحية؛ حيث كشفت الدراسة أن 66% من الذين يأخذون قيلولة قصيرة يشعرون بالسعادة، مقارنة بـ56% لأولئك الذين يأخذون قيلولة طويلة، مما يسلط الضوء على الارتباط الكبير بين القيلولة القصيرة والشعور بالسعادة.