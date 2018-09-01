بالصور.. أول ظهور لجاكوار XE 2020 بالشكل الجديد أثناء اختبارها

واشنطن(صدى):

رصدت جاكوار XE لأول مرة بوادي الموت في كاليفورنيا بعدسة المربع نت أثناء اختبارها، وذلك مع استعدادها للحصول على تحديث “ فيس ليفت ” منتصف العمر.

منافسة بي إم دبليو الفئة الثالثة لا يتوقع اكتسابها تغييرات جذرية، إذ ستأتي بخارجية محدّثة يتضمنها مصابيح أمامية وخلفية معاد تصميمها مع مصدات جديدة وحسب.

المقصورة ستحصل على تحديث طفيف أيضا يتضمنه زخارف وألوان جديدة مع نظام معلومات ترفيهي حديث وتقنيات سلامة أكثر تطورا.

التغيير الأكبر سيأتي أسفل غطاء المحرك حسب صانعة السيارات البريطانية، إذ أعلنت قدوم الموديل بمحركات بترول بتقنية كهربائية 48 فولت تحسّن كفاءة استهلاك البنزين وتقلل الانبعاثات، مع العلم أنه لن تتاح نسخة 6 سلندر.

هذا وجاكوار XE متوقع تدشينها بمعرض جنيف للسيارات في مارس 2019 كموديل 2020، على أن توصل للأسواق العالمية نهاية العام نفسه.