وفاة طالبين ضابطين بعد تدريبات شاقة يثير الجدل بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

شهدت الكويت حالة من الجدل؛ إثر وفاة طالبين ضابطين وإصابة آخرين بالدفعة 46 بكلية علي الصباح العسكرية الأربعاء الماضي، وتدول أنباء عن تعرضهم لتدريبات شاقة بالكلية تسببت في ذلك.

وفي هذا السياق، قامت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بالكويت بفتح تحقيق في واقعة وفاة الطالبين ” هديب السوارج وفالح العازمي ” ، كما تعهدتا بإعلان نتائج التحقيق بشفافية.

ومن جانبه وجه وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، بوقف المحالين إلى التحقيق من المسؤولين ذوي الصلة عن العمل حتى انتهاء إجراءات التحقيق.

فيما دعا نواب بمجلس ” الأمة الكويتي ” بإجراء تحقيق حيادي في وفاة الطالبين الضابطين وإصابة بعض الأفراد، حيث أشاروا إلى أن البعض قام باستخدام العقاب القاسي على الرغم من حرارة الشمس.

وتوفى طالبين ضابطين؛ لتعرضهم لإجهاد بدني، حيث قضى الضباط وقتًا طويلًا ليومين متتاليين في التدريب تحت أشعة الشمس في الميدان، ما جعلهم يشكون التعب والإرهاق الشديدين، ونقلوا إلى المستشفى، وذلك وفقًا لما أوردته وسائل إعلام كويتية.