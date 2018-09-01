دراسة بحثية أجراها صيدلي سعودي تنضم لأفضل 10 أبحاث عالمية

حمود العنزي(صدى):

انضمت دراسة بحثية، أجراها الدكتور الصيدلي خالد عمر الجعلي، أستاذ مساعد بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، صيدلي متخصص بعلاج الأمراض المعدية بالمستشفى الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز، إلى قائمة أفضل 10 أبحاث عالمية.

وجاءت الدراسة التي حملت عنوان ” تأثير طلب إعادة اعتماد المضادات الحيوية المقيدة في اليوم الثالث من العلاج ” بالمرتبة التاسعة عالميًا ضمن أفضل الدراسات المتعلقة بالعلاج الدوائي للأمراض المعدية حول العالم خلال سنة 2017.

ويتم اختيار القائمة سنويًا منذ عام 2007، وهذه أول مرة يتم فيها اختيار بحث يقوده صيدلي عربي في هذه التخصص، وثاني مرة كباحث سعودي من أي تخصص، حيث ذكر في قائمة عام 2008 بحث بقيادة طبيب سعودي.

ويأتي ذلك، بالإضافة إلى مشاركة الدكتورة الصيدلانية سماح عمير الشهري، أستاذة مساعدة بنفس الكلية، والصيدلانية سلوى العربي بأحد مستشفيات جامعة تافت، والدكتور الصيدلي ديفيد نيكس بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية في البحث.