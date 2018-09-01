4 نصائح تضمن لك الوقاية من دوالي الساقين

أماني الغامدي(صدى):

إن دوالى الساقين من المشكلات التي تواجه العديد من السيدات نتيجة الوقوف المتكرر في المطبخ، مما يؤثر على مظهر الساقين بشكل سلبى كما يسبب آلاما مزعجة.

ويقول الدكتور جمال شعبان استشارى القلب والأوعية الدموية، أن الدوالى عبارة عن أوردة واسعة عن حجمها الطبيعى وبالتالى يصبح الدم راكدا بها ومتجمع بشكل غير صحيح، ويمكن يصاب بها أي نوع من الأوردة في الجسم لكنها في الغالب تأتى في أوردة الساقين، لأن المشى والوقوف لفترات طويلة يزيد من الضغط على الأوردة.

وتابع دكتور جمال ، يعانى مريض الدوالى مشكلة تجميلية في الأغلب لكن بعض المرضى يعانون أعراضا أخرى مزعجة مثل ألم بالساقين وثقل وتورم أو عدم ارتياح، والألم يزيد مع الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، ويمكن أن تحدث تقرحات وهنا يجب استشارة الطبيب، وأغلب مرضى الدوالى يلجئون إلى الجوارب المخصصة للدوالى، وهناك علاجات أخرى للدوالى، مثل الجراحة بالليزر، واستخدام القسطرة.

وأضاف ، أن هناك 4 نصائح تضمن لك الوقاية من دوالى الساقين، هي:

1- انقاص الوزن.

2- الحفاظ على تناول طعام صحى بعيدا عن الدهون.

3- ممارسة الرياضة.

4- الامتناع عن الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.