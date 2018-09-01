الجزيرة الإماراتي يرفض انتقال مبخوت للهلال مقابل خربين

ماجد محمد(صدى):

أكد الإعلامي الإماراتي، حامد الحارثي، أن إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر، عرضت على نادي الجزيرة الإماراتي ضم علي مبخوت مهاجم الفريق الإماراتي على سبيل الإعارة في مقابل منح النادي العاصمي لمهاجمه السوري عمر خربين في آخرايام سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضح ” الحارثي ” أن مدرب الجزيرة الإماراتي الهولندي مارسيل كايزر رفض رفضًا قاطعًا رحيل نجم الفريق وهدافه عن صفوف النادي إلى الرياض؛ بعد تألقه الكبير مع الفريق.

ومن الجدير بالذكر، أن مبخوت قاد فريقه الجزيرة أمس الجمعة، إلى تحقيق انتصار كبير على مضيفه شباب الأهلي دبي، بعدما حول تأخره بثلاثة أهداف إلى الفوز بخمسة أهداف مقابل 4 في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب شباب الأهلي بدبي ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي.