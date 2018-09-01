فيتامين ” د 3 ” يضمن لك سلامة البويضات وعلاج تأخر الحمل

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يعتبر فيتامين د 3، من الفيتامينات التي نسمع عنها مرارا وتكرار من الأطباء لأهميتها في الحفاظ على الصحة، ولكن مؤخرا ظهرت دراسات نؤكد بأهميته في الحفاظ على الصحة الإنجابية.

ويقول الدكتور هشام الشاعر أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم ، إن فيتامين د ٣، يعد أهم أنواع الفيتامينات للمرأة والرجل، حيث يساعد في قيام الجسم بكامل وظائفه، وتعزيز عمل الجهاز المناعى والعظام والأسنان والقرنية.

وأضاف دكتور هشام ، أن دراسات أجريت أكدت على أن فيتامين د3، أصبح له دور فعال في الخصوبة والصحة الإنجابية، حيث يساهم فيما يخص المرأة في سلامة البويضات، مشيرًا إلى أن الأبحاث أكدت وجود علاقة واضحة بين نقص فيتامين د٣ وبين وجود تكيسات المبايض وتأخر الإنجاب ووجود مرض بطانة الرحم المهاجرة.

وأشار ، إلى أن فيتامين د3 ، له دور في الحفاظ على كفاءة الحيوانات المنوية لدى الرجال وقدرتها على الحركة وحدوث التخصيب للبويضة، بالإضافة إلى عوامل أخرى عززت من أهميته للطرفين، مشددا على ضرورة العمل بعدة نصائح لتعزيز مستوى فيتامين (د3) داخل الجسم، يأتي على رأسها التعرض لأشعة شمس في الفترة قبل ١٠ صباحا أو بعد ٣ عصرا، مع تناول بعض الأطعمة الغنية بفيتامين د ٣، ومنها السمك والكبدة والبيض.