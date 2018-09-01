بعد اكتشاف فوائده.. مصانع تضيف ” السكر ” إلى الخرسانة الأسمنتية بالمدينة

نايف السالم (صدى):

قام عدد من مصانع ” الخرسانة ” بمنطقة المدينة المنورة، مؤخرًا، بإضافة السكر للخرسانة الأسمنتية، وذلك بعد اكتشافها فوائده في تأخير تصلبها وزيادة قوة كسرها بنسبة 4 %، كوسيلة للتغلب على تأخر وصول سياراتها إلى موقع الصب في ظل ازدحام المرور، أو بُعد المصنع عن موقع البناء.

وتتمثل فوائد إضافة السكر للخرسانة الأسمنتية إلى بطء تصلب الخرسانة لحوالي ” 4-6 ساعات ” ، فضلًا عن الإحاطة بجزيئات المياه ومنعها من الاختلاط بعناصر الخرسانة.

ومن جانبه، أوضح المهندس الاستشاري كمال حسني القبلي، رئيس لجنة المهندسين بغرفة المدينة المنورة سابقًا، أن عددًا من المهندسين وصناع الخرسانة المسلحة وجدوا أن حبيبات السكر ” الكرستالية ” الشكل، مادة غنية بالكربوهيدرات، والتي يمكن لها الإحاطة بجزئيات المياه، ومنعها من الاختلاط بعناصر الخرسانة، خاصةً بودرة الأسمنت.

وبيّن ” القبلي ” ، أن هذا التلاقي يؤخر سرعة تصلب الخرسانة المسلحة، مما يعطي وقتًا إضافيًا طويلًا ومناسبًا تبعًا لمراحل التحضير والنقل والمناولة، دون أن يتسبب ذلك في إتلاف الخرسانة، وفقدان جزء كبير من قوتها وقوامها الزمني والهندسي.