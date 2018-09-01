جامعة طيبة تكمل استعداداتها لاستقبال الطلبة للعام الجامعي الجديد

المدينة المنورة(صدى):

أكملت جامعة طيبة بالمدينة المنورة استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 1440 – 1439 هـ من خلال تهيئة المدينة الجامعة والكليات والقاعات ومباني الخدمات لاستقبالهم وانطلاق الدراسة .

وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني أن الجامعة أكملت استعداداتها بمختلف قطاعاتها وهيأت البيئة التعليمية المناسبة للطلبة ، مؤكداً أهمية بداية الانتظام في الدراسة من اليوم الأول مع إظهار الجدية الكاملة والانضباط التام ليسود الانطباع الحقيقي لجامعة جادة حريصة على الالتزام والانتظام وعدم التهاون من أجل مُخرجات تشرف الجامعة وتتوافق مع أهداف وزارة التعليم.

وأبان معاليه أن الجامعة هيأت السبل كافة أمام الطلبة من خلال توفير التجهيزات الفنية والتقنية وتنظيم المعامل والقاعات الدراسية بما يتناسب مع أعداد الطلاب والطالبات المقبولين هذا العام وإعداد البرامج الدراسية والأكاديمية والتنسيق لإنجاز أعمال الصيانة والنظافة .